17:32 24 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Павел Рожков: "Борьба за наших паралимпийцев продолжается"

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В Рио не пустили сильнейшую паралимпийскую сборную последних лет.Почему паралимпийцы остались без Рио

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что юристы паралимпийского комитета России продолжают процесс защиты сборной России, отстраненной от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Напомним, вчера стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на недопуск российских спортсменов до Игр. Паралимпиада пройдет с 7 по 18 сентября.

– Процесс не заканчивается на том, что суд не поддержал нашу апелляцию, – подчеркнул Рожков. – Мы оптимистично смотрим в будущее. Поэтому подготовку наших паралимпийцев мы не остановили. У нас большая группа интернациональных юристов. (Сергей ФИШ)

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