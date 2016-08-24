Павел Рожков: "Борьба за наших паралимпийцев продолжается"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что юристы паралимпийского комитета России продолжают процесс защиты сборной России, отстраненной от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Напомним, вчера стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на недопуск российских спортсменов до Игр. Паралимпиада пройдет с 7 по 18 сентября.

– Процесс не заканчивается на том, что суд не поддержал нашу апелляцию, – подчеркнул Рожков. – Мы оптимистично смотрим в будущее. Поэтому подготовку наших паралимпийцев мы не остановили. У нас большая группа интернациональных юристов. (Сергей ФИШ)