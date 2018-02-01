Павел Рожков: "Аккредитации российских паралимпийцев будут 13 февраля"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков – о решениях Международного паралимпийского комитета (МПК) и поездке 33 наших спортсменов на Игры-2018 в нейтральном статусе.

– Количественный состав нашей делегации уже известен?

– В общем, да. 33 спортсмена, плюс семь лидеров. Полная делегация – 79 человек. В число оставшихся 39 вошли врачи, массажисты, сопровождающие и, конечно, тренеры.

– Кто будет руководителем делегации?

– Андрей Манзуров. Пресс-секретарем – Ксения Филиппова.

– 33 спортсмена утверждены уже поименно?

– Еще нет. Бумаги в МПК будут отправлены сегодня. Все сопутствующие документы уже готовы. Речь не только о спортсменах, но и о тренерах и всех остальных членах делегации. В МПК создана специальная комиссия, которая будет проверять каждого на чистоту допинговой истории. Предварительная дата, когда все получат аккредитации – 13 февраля. Принципиально важный момент: в отличие от олимпийцев у нас не будет схемы с индивидуальными приглашениями. Предложение по команде будем предоставлять мы. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Павла Рожкова