Павел Рожков: "33 россиянина выступят на Паралимпиаде при чистоте допинг-историй атлетов"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил, что МПК допустит 33 российских спортсменка при чистоте допинг-историй атлетов.

- Все 33 включенных в заявку спортсмена смогут выступить в Корее, если сейчас будет доказана чистота допинговой истории каждого из них, - цитирует "РИА Новости" Рожкова. - Все они были допущены к квалификационным соревнованиям, все прошли необходимое количество допинг-тестов, в их спортивной жизни не было историй с допингом.

И в первом докладе Макларена их фамилий нет. А во второй части доклада упоминаются шесть поцарапанных пробирок, но ни Макларен, ни (Всемирное антидопинговое агентство) ВАДА, ни Международный паралимпийский комитет до сих пор не предоставили нам эти шесть фамилий. До 13 февраля МПК даст свое заключение и сейчас мы его ожидаем.

Напомним, что российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов. МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Данное решение было принято на основании дополнительной информации, полученной от специальной рабочей группы по установлению соответствия российской стороны. При этом мужская сборная России по лыжным гонкам не получила ни одной лицензии на Паралимпиаду.