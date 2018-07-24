Павел Колобков: "Все вопросы для восстановления паралимпийцев были решены"

Министр спорта Павел Колобков на встрече с чемпионками мира по волейболу сидя рассказал о том, что работа над восстановлением Паралимпийского комитета России (ПКР) активно ведется и все вопросы, которые Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) просило учесть, были учтены. Напомним, ПКР был лишен членства в Международном паралимпийском комитете в августе 2016 года на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

– В ближайшие два месяца будет проведен ряд встреч, которые и будут решать судьбу паралимпийцев, – сказал Колобков. – Окончательное решение будет принято в конце сентября исполкомом ВАДА. Но, на мой взгляд, все вопросы, которые надо было решить для восстановления, были решены. И я надеюсь, что ВАДА примет решение в пользу России и в пользу спорта. (Петр ГРИГОРЕНКО)