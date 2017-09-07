Павел Колобков: "Восстановление ПКР зависит от РУСАДА, остается ждать решения в ноябре"

Министр спорта РФ Павел Колобков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) полностью привязано к решению по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Поэтому, по его словам, остается надеяться на то, что положительные сдвиги будут в ноябре после совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Напомним, вчера стало известно, что отстранение ПКР продлено.

​– Раз такое решение приняли, значит, такая ситуация. Адекватно или нет, неважно, – цитирует ТАСС Колобкова. – Я бы давно восстановил, была бы моя воля.

Дорожная карта четко определена, вы знаете, что МПК это полностью привязал решение к восстановлению РУСАДА. Сейчас в конце сентября будет аудит, по итогам сделают доклад. Надеемся на восстановление РУСАДА в конце ноября.