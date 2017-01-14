Павел Колобков: "Настораживает медлительность МПК"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил недовольство действиями Международного паралимпийского комитета (МПК). Он выразил надежду на то, что к концу января сторонам все же удастся разработать критерии по допуску российских паралимпийцев к международным соревнованиям.

– Были представлены критерии, с которыми ПКР не был согласен, с нашей стороны мы их доработали и направили в МПК, – цитирует ТАСС Колобкова. – До конца января должна быть составлена дорожная карта, выработаны решения, которые позволят нашим спортсменам принимать участие во всех международных соревнованиях. Однако настораживает медлительность МПК. Хотелось бы, чтобы их сотрудничество с ПКР было более плотным и наблюдалось больше желания со стороны МПК этот вопрос разрешить.