14:11 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Павел Колобков: "Настораживает медлительность МПК"

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Министр спорта РФ Павел Колобков выразил недовольство действиями Международного паралимпийского комитета (МПК). Он выразил надежду на то, что к концу января сторонам все же удастся разработать критерии по допуску российских паралимпийцев к международным соревнованиям.

Были представлены критерии, с которыми ПКР не был согласен, с нашей стороны мы их доработали и направили в МПК, – цитирует ТАСС Колобкова. – До конца января должна быть составлена дорожная карта, выработаны решения, которые позволят нашим спортсменам принимать участие во всех международных соревнованиях. Однако настораживает медлительность МПК. Хотелось бы, чтобы их сотрудничество с ПКР было более плотным и наблюдалось больше желания со стороны МПК этот вопрос разрешить.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КГИ

А чего настораживает то? Президент МПК Крейвен, когда пранкеры Вован и Лексус позвонили ему от имени главы американской антидопинговой организации Эдвина Мозеса, думая, что действительно говорит с американцем, очень четко сказал о тактике, которой они собираются придерживаться в отношении России. Давать как можно больше обещаний и ничего не делать для возвращения России в МПК.

14:27

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