Павел Колобков: "На Паралимпиаде сборная России выступит в усеченном составе"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что на Паралимпийские игры-2018 в Корее в составе сборной России поедет не больше 73 спортсменов.

– Паралимпийские игры сборная России не пропустит, но, к сожалению, выступит в усеченном составе, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Поедет не больше 73 человек, как мы прогнозируем. У нас хороший состав, думаю, все, кто может, отберутся в Корею и будут там участвовать. Чего мы, собственно, и добивались.

Напомним, Международный паралимпийский комитет в начале сентября объявил о допуске россиян к участию в отборочных соревнованиях к Играм-2018 в Пхенчхане. Ограничениями в этом вопросе являются выступление параатлетов под нейтральным флагом и их полное соответствие критериям допуска, которые были установлены МПК.