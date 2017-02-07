Павел Колобков: "МПК тяжело идет на контакт с ПКР"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) тяжело идет на контакт в вопросе восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Ранее МПК отказал ПКР в просьбе допустить российских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

- Хотелось бы, чтобы МПК работал оперативней, на контакт они идут тяжело. Есть нормальный контакт между МПК и ПКР, но все-таки времени остается достаточно мало, стоит всем призадуматься, - сказал Колобков в эфире телеканала "Россия 24". - На чаше весов - жизни паралимпийцев: заниматься спортом сложно, а для многих паралимпийцев это еще сложней.

Знаю опыт и профессионализм наших руководителей ПКР, они открыты и готовы работать.

Вы знаете, что наше паралимпийское движение - одно из самых крупных в международном паралимпийском движении. У нас не только спортсмены хорошо выступают на соревнованиях. У нас создаются целые учреждения, адаптивные школы, многое делаем для развития в регионах адаптивного спорта. Паралимпийский спорт является локомотивом для этого движения, и поэтому хотелось бы, чтобы МПК серьезно отнесся к нашим шагам.