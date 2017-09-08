Бразилец Эндрю Парсонс избран президентом Международного паралимпийского комитета (МПК), информирует пресс-служба организации. Выборы нового главы состоялись на генеральной ассамблее МПК в Абу-Даби. 40-летний Парсонс победил в первом туре голосования, получив 84 голоса. На должность также претендовали канадец Патрик Джарвис, датчанин Йон Петерссон и китаец Хайди Чжан.

На посту президента Парсонс, ранее занимавший посты вице-президента МПК и главы паралимпийского комитета Бразилии, сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавляет организацию на протяжении 16 лет.

Напомним, что Крэйвен по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена принял решение об отстранении российских паралимпийцев от международных стартов, в том числе и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

BREAKING: Brazil's Andrew Parsons elected third President of the International Paralympic Committee #IPCGA2017 – Paralympic Games (@Paralympics) 8 сентября 2017 г.