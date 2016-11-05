06:27 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Паралимпийскую сборную Беларуси пригласили на отдых в Калининградскую область

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Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов встретился с начальником отдела зимних видов спорта Управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Андреем Фомочкиным, который на открытии Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро вместе с белорусской командой пронес по стадиону флаг России в знак поддержки дисквалифицированных российских спортсменов.

– Коллективное решение сборной Белоруссии о выходе с флагом России на открытии Олимпиады достойно восхищения и глубокого уважения. Большое спасибо за поддержку наших спортсменов. В следующем году мы ждем в гости паралимпийскую сборную Белоруссии здесь, в Зеленоградске", – приводит официальный сайт правительства Калининградской области слова Алиханова.

Глава региона подчеркнул, что Совет депутатов Зеленоградского городского округа принял решение о присвоении Фомочкину звания почетного жителя Зеленоградска. За вклад в дружбу между Россией и Белоруссией почетный гость был награжден юбилейной медалью "К 70-летию Калининградской области". По инициативе Зеленоградской ассоциации рестораторов и отельеров белорусской делегации был передан сертификат на посещение Зеленоградска сборной паралимпийцев в следующем году.

Дополнительная информация

http://www.gov39.ru/news/101/107410/

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