Паралимпийский комитет России погасил более половины расходов по восстановлению в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) погасил более половины расходов, связанных с процессом восстановления членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом сообщил президент МПК Эндрю Парсонс.

20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что являлось одним из критериев восстановления членства ПКР в международной федерации. ПКР также должен был компенсировать МПК 257,5 тысячи евро, эти расходы международная организация понесла в связи с процессом восстановления российского паралимпийского движения.

- Мы уже получили часть средств. Точной суммы я назвать не могу, но это больше 50 процентов, - цитирует ТАСС Парсонса. - Как только будет произведена выплата, мы созовем заседание независимой рабочей группы. Она должна предоставить рекомендацию исполкому, который может принять решение на очередной встрече или еще раньше посредством телеконференции.

В любом случае есть прогресс, я оптимистично оцениваю ситуацию.

Ранее глава организации отмечал, что вопрос статуса ПКР может быть рассмотрен уже в январе. Членство ПКР было приостановлено в августе 2016 года, что не позволило российским паралимпийцам выступить на Играх в Рио-де-Жанейро. На зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане россияне выступали в нейтральном статусе.