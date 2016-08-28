17:59 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Паралимпийский комитет России ожидает решения по индивидуальным заявкам спортсменов 29 августа

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин ожидает решения Международного паралимпийского комитета (МПК) по индивидуальным заявкам спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро 29 августа. Сегодня стало известно о перераспределении 22 лицензий атлетов РФ на Игры представителям США.

"Завтра, по-видимому, будет принято окончательное решение на данном этапе", - приводит ТАСС слова Лукина.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил спортсменов РФ от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Позже Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3572526

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