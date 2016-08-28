Паралимпийский комитет России ожидает решения по индивидуальным заявкам спортсменов 29 августа

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин ожидает решения Международного паралимпийского комитета (МПК) по индивидуальным заявкам спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро 29 августа. Сегодня стало известно о перераспределении 22 лицензий атлетов РФ на Игры представителям США.

"Завтра, по-видимому, будет принято окончательное решение на данном этапе", - приводит ТАСС слова Лукина.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил спортсменов РФ от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Позже Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.