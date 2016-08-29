Паралимпийский комитет Монголии выразил поддержку россиянам, отстраненным от Игр-2016

Генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Монголии Насанбат Оюнбат выразил солидарность и поддержку российским спортсменам, не допущенным до участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации. Позже Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия специально организует соревнования для паралимпийцев в связи с тем, что сборную России не допустили до участия в Паралимпиаде-2016.

- Решение Международного паралимпийского комитета и CAS по недопуску сборной России к участию в Паралимпиаде-2016 непонятно для нас, и мы хотим выразить свою солидарность и поддержку российским паралимпийцам, – цитирует ПКР Оюнбата. – Мы, конечно, против употребления допинга и всегда будем отстаивать свою позицию за чистый спорт в паралимпийском движении. Мы очень надеемся, что российские спортсмены докажут свою невиновность и чистоту. Желаем больших успехов и надеемся увидеть ваших спортсменов в Рио!