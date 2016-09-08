Паралимпийский комитет Белоруссии не накажут за российский флаг на открытии Игр-2016

Паралимпийский комитет Белоруссии не накажут за появление российского флага на церемонии открытия Игр-2016 в Рио, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе МПК Крэйга Спенса. Флаг нес член белорусской делегации Андрей Фомочкин, за что был лишен аккредитации. По словам главы белорусского паралимпийского комитета Олега Шепеля, данный поступок не был политической акцией.

- Речь идет о госте в делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест. Мы так его расцениваем, поэтому применили санкции только к этому человеку - отозвали его аккредитацию, - пояснил Спенс. - Человек с флагом не был спортсменом или тренером, решить вопрос было проще.

На наш взгляд, вопрос закрыт. Сегодня мы разговаривали с Паралимпийским комитетом Белоруссии и сказали им, что правила есть правила. Политические протесты запрещены на Паралимпийских играх. Если они продолжат такие протесты, тогда мы будем думать о дальнейших мерах.