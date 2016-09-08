17:59 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Паралимпийский комитет Белоруссии не накажут за российский флаг на открытии Игр-2016

0
0
0

Паралимпийский комитет Белоруссии не накажут за появление российского флага на церемонии открытия Игр-2016 в Рио, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе МПК Крэйга Спенса. Флаг нес член белорусской делегации Андрей Фомочкин, за что был лишен аккредитации. По словам главы белорусского паралимпийского комитета Олега Шепеля, данный поступок не был политической акцией.

- Речь идет о госте в делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест. Мы так его расцениваем, поэтому применили санкции только к этому человеку - отозвали его аккредитацию, - пояснил Спенс. - Человек с флагом не был спортсменом или тренером, решить вопрос было проще. 

На наш взгляд, вопрос закрыт. Сегодня мы разговаривали с Паралимпийским комитетом Белоруссии и сказали им, что правила есть правила. Политические протесты запрещены на Паралимпийских играх. Если они продолжат такие протесты, тогда мы будем думать о дальнейших мерах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3606173

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ