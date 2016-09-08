Паралимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро открыты

В Рио-де-Жанейро состоялась церемония открытия Паралимпийских игр-2016. Соревнования, до которых не были допущены спортсмены из России, объявлены открытыми. Отметим, что российский флаг на торжественной церемонии все же появился – его пронес один из спортсменов сборной Белоруссии.

На Паралимпиаде в Бразилии будут разыграны 528 комплектов наград в 22 видах спорта. Игры завершатся 18 сентября.

В среду в Москве открылись соревнования отстраненных от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро российских спортсменов. Они пройдут 8 – 9 сентября на спортивных базах в Новогорске и на "Озере Круглое".