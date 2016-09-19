04:09 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Паралимпийские игры-2016 объявлены закрытыми

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В Рио-де-Жанейро состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2016. Мероприятие проходило на стадионе "Мараканы", Игры объявлены закрытыми. Победителем общекомандного медального зачета стала сборная Китая, завоевавшая 105 золотых, 81 серебряную и 57 бронзовых наград. На втором месте – Великобритания (64-39-44). Замкнула тройку сборная Украины (41-37-39).

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Паралимпиаде-2016.

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