Паралимпийские игры-2016 объявлены закрытыми

В Рио-де-Жанейро состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2016. Мероприятие проходило на стадионе "Мараканы", Игры объявлены закрытыми. Победителем общекомандного медального зачета стала сборная Китая, завоевавшая 105 золотых, 81 серебряную и 57 бронзовых наград. На втором месте – Великобритания (64-39-44). Замкнула тройку сборная Украины (41-37-39).

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Паралимпиаде-2016.