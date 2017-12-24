Паралимпийская чемпионка хочет сделать эвтаназию

Двукратная паралимпийская чемпионка-2012 Марика Вервут намерена сделать в ближайшее время эвтаназию. Бельгийка, страдающая от прогрессивной тетраплегии, стремительно теряет зрение и с трудом принимет пищу.

Еще в прошлом году она оформила все необходимые документы на эвтаназию, но после завоевания серебра Паралимпиады в Рио Вервут решила повременить с добровольным уходом из жизни.

- Я больше не хочу страдать, мне слишком тяжело, - цитирует Inside the Games Вервурт. - С каждым днем депрессия все сильнее.