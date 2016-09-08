Паралимпийцы РФ отблагодарили белорусов, взявших флаг России

Член паралимпийской сборной России по фехтованию Роман Федяев подчеркнул, что спортсмены поблагодарили белорусскую команду, прошедшую с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Белорусы прошлись с флагом России на параде сборных-участниц в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами. Представителю делегации удалось пройти около четверти круга, прежде чем флаг был конфискован.

"Белорусы - просто красавчики! Мы им уже написали наше "спасибо", поблагодарили, - сказал Федяев агентству "Р-Спорт". - Они решили пронести российский флаг, хоть им это и запретили заранее. Сказали - сделали. Белорусы приняли очень сильное волевое решение. Они понимали, что их могут наказать, но они все равно сделали это. Спасибо им, молодцы!"

Всероссийские соревнования по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских игр, а также мастер-классы по фехтованию проходят на подмосковной базе "Озеро Круглое".

"Эти соревнования, мастер-классы все равно очень нужны. Мы готовились к Паралимпиаде, но ничего, выступаем на российских соревнованиях. У меня личная паралимпийская лицензия в рапире, и также я должен был выступить в командных соревнованиях в Рио.

Решение об отстранении нашей сборной неадекватное. Из тех российских спортсменов, кто должен был ехать на Паралимпиаду, нет ни одного, кто был замешан в допинг-скандалах. Это решение политическое. После такого решения руки точно не опустились. Мы только злее стали и будем готовиться к следующей Паралимпиаде", - добавил российский паралимпиец.