Основное ходатайство ПКР будет рассмотрено в суде Швейцарии через 6-7 месяцев

Основное ходатайство Паралимпийского комитета России будет рассмотрено в Федеральном суде Швейцарии в течение 6-7 месяцев. Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил спортсменов России от участия в Играх-2016 по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Позже Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

- Основное ходатайство ПКР будет рассмотрена в Федеральном суде Швейцарии в течение 6-7 месяцев. От этого решения зависит, смогут ли российские паралимпийцы участвовать в других международных соревнованиях, в частности в Паралимпийских играх 2018 г. ПКР не останавливает работу по обеспечению участия российских паралимпийцев на Играх в Рио. На данный момент ожидается решение руководства МПК, касающееся вопроса участия отдельных российских спортсменов в Паралимпиаде, говорится в сообщении на официальном сайте ПКР. - В МПК подано около 200 индивидуальных обращений от российских паралимпийцев. В случае получения отказов они будут обжалованы в срочном порядке в апелляционном комитете МПК или в CAS. Также ПКР до сих пор не имеет разъяснения по критериям восстановления членства ПКР в МПК, кроме размещенного ранее извлечения из Уведомления. ПКР ранее обратился в МПК на этот счет и ждет реакции.