Оргкомитет "Пхенчхан-2018" выступает за участие российских паралимпийцев на Играх

Президент оргкомитета "Пхенчхан-2018" Хи Бом Ли заявил, что сделает все для того, чтобы российские паралимпийцы смогли выступить на Играх в Корее. Ранее в среду на конгрессе МПК было объявлено о продлении отстранения ПКР, что может помешать российским паралимпийцам выступить на соревнованиях в Пхенчхане.

Вместе с тем, Международный паралимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в отборочных соревнованиях на Игры-2018.

- Я считаю, что можем рассчитывать на участие российских спортсменов в Паралимпийских играх в Пхенчхане, - цитирует ТАСС Хи Бом Ли. - Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Уверен, в будущем Россия будет играть лидирующую роль в паралимпийском движении.

Напомним, Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Россию не пускают на Паралимпиаду. LIVE!