Оргкомитет "Пхенчхан-2018" включил российских паралимпийцев в презентационный ролик

Оргкомитет "Пхенчхан-2018" включил кадры с российскими паралимпийцами в презентационный ролик Игр, который был продемонстрирован на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) в Абу-Даби, информирует ТАСС. В видео фигурируют российские команды по керлингу и их болельщики.

Напомним, что участие россиян в соревнованиях находится под вопросом, так как членство Паралимпийского комитета России (ПКР) приостановлено. 6 сентября МПК должен огласить решение по поводу восстановления членства, которое было приостановлено 17 августа 2016 года на основе доклада независимога эксперта ВАДА Ричарда Макларена.