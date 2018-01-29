Оргкомитет Паралимпиады-2018 уважает решение МПК по россиянам

Представители оргкомитета Паралимпиады-2018 с уважением отнеслись к решению Международного Паралимпийского комитета допустить до участия в соревнованиях россиян. Сегодня стало известно, что российские паралимпийцы были допущены до участия в Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе. Ранее сообщалось, что участие в турнире примут участие 30-35 атлетов из России. Они будут вести борьбу за медали в пяти видах спорта – горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, сноуборд и керлинг на колясках.

"Мы уважаем решение МПК, допустившего российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом. Наша рабочая группа предоставит нейтральным спортсменам те же условия, что и остальным. Оргкомитет старается организовать Игры, которые будут честными и открытыми для всех", - приводит официальный сайт МПК заявление оргкомитета.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live! //

МПК запретил использование российских флагов на Паралимпиаде-2018