Олеся Владыкина: "Не хотела принимать участия в альтернативных паралимпийских соревнованиях"

Двукратная паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина подчеркнула, что на открытых Всероссийских соревнованиях по летним паралимпийским видам спорта показала не лучший результат. 28-летняя спортсменка отметила, что не хотела принимать участие в турнире.

- Сейчас я показала время на полсекунды хуже своего лучшего, - начала Владыкина. - Не могу сказать, расстроилась я или нет: сейчас я улыбаюсь, мне уже все равно. Кому какая теперь разница - это даже не чемпионат России.

Моя основная дистанция - 100 метров брассом, которую плыву вечером. Я не хотела принимать участия в этих соревнованиях, потому что подготовка сорвалась полностью. Предчувствия у меня не очень хорошие. Говорили, что мы не едем в Рио и соревнований не будет. Я уехала отдыхать на три дня с друзьями. Мы как на качелях катались: то туда, то сюда. Морально очень тяжело. (Любовь КОНЯЕВА)