Олеся Владыкина: "Люди забыли, зачем придумали паралимпийское движение"

Двукратная паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина считает жест паралимпийской сборной Белоруссии, пронесшей на церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 российский флаг, очень важным для всех российских спортсменов.

– Я видела, как вчера на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро белорусский спортсмен пронес российский флаг. С одной стороны, это простой жест, но он так много значит для всех спортсменов и для меня лично. Это не просто слова, это поступок, в котором выражается поддержка. Борьба за правду и справедливость никогда не была легкой, всегда ей сопутствуют определенные страдания, к сожалению. Люди уже забыли, что значит паралимпийское движение и для чего его придумали. (Любовь КОНЯЕВА)