Олег Смолин: "Ситуация с паралимпийцами напоминает поведение США в Ираке"

Первый вице-президент паралимпийского комитета России Олег Смолин сравнил отстранение сборной России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро и военную операцию в Ираке.
– Автор доклада о допинге Ричард Макларен утверждает, что с расследованием торопиться не будет. То есть приговор вынесли, а расследование потом. Простите за пример, это похоже на операцию в Ираке – разбомбили, а потом оказалось, что никого ядерного оружия там нет. (Сергей ФИШ)
spetrov
echo2011, потому что никакой аннексии Крыма нет, он по собственному выбору вернулся домой. И никакой войны России с Украиной в Донбассе нет. Только в вашем больном воображении.
19:34 24 августа
spetrov
джoн, это безусловно все сразу меняет, придурок? Химического - и? Он в чем-то неправ? Во всем прав.
19:32 24 августа
echo2011
А почему бы не сравнить с аннексией Крыма и войной в Донбассе? Там тоже вроде бы фашистов нет.
19:16 24 августа
Джонни Барабек
Химическое нашли в итоге вместе с фабриками, которые не были уничтожены Садамом. А официальным поводом для вторжения стало якобы наличие производства именно ядерного оружия (закупаемый в больших количествах уран)
19:03 24 августа
джoн
химического, а не ядерного! откуда в России столько придурков...и все в руководителях....
18:46 24 августа