18:04 24 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Олег Смолин: "Ситуация с паралимпийцами напоминает поведение США в Ираке"

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Первый вице-президент паралимпийского комитета России Олег Смолин сравнил отстранение сборной России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро и военную операцию в Ираке.

– Автор доклада о допинге Ричард Макларен утверждает, что с расследованием торопиться не будет. То есть приговор вынесли, а расследование потом. Простите за пример, это похоже на операцию в Ираке – разбомбили, а потом оказалось, что никого ядерного оружия там нет. (Сергей ФИШ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

echo2011, потому что никакой аннексии Крыма нет, он по собственному выбору вернулся домой. И никакой войны России с Украиной в Донбассе нет. Только в вашем больном воображении.

19:34 24 августа

spetrov

джoн, это безусловно все сразу меняет, придурок? Химического - и? Он в чем-то неправ? Во всем прав.

19:32 24 августа

echo2011

А почему бы не сравнить с аннексией Крыма и войной в Донбассе? Там тоже вроде бы фашистов нет.

19:16 24 августа

Джонни Барабек

Химическое нашли в итоге вместе с фабриками, которые не были уничтожены Садамом. А официальным поводом для вторжения стало якобы наличие производства именно ядерного оружия (закупаемый в больших количествах уран)

19:03 24 августа

джoн

химического, а не ядерного! откуда в России столько придурков...и все в руководителях....

18:46 24 августа

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