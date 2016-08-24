Олег Смолин: "Ситуация с паралимпийцами напоминает поведение США в Ираке"

Первый вице-президент паралимпийского комитета России Олег Смолин сравнил отстранение сборной России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро и военную операцию в Ираке.

– Автор доклада о допинге Ричард Макларен утверждает, что с расследованием торопиться не будет. То есть приговор вынесли, а расследование потом. Простите за пример, это похоже на операцию в Ираке – разбомбили, а потом оказалось, что никого ядерного оружия там нет. (Сергей ФИШ)