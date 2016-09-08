14:35 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Олег Шепель: "Вынос российского флага не был политической акцией"

0
0
0

Председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель отметил, что вынос российского флага на церемонии открытия Паралимпиады-2016 не носил политического характера. По его словам, российских спортсменов незаслуженно отстранили от соревнований.

– Это не было какой-то политической акцией. Это знак солидарности и поддержки российских паралимпийцев, среди которых есть и два белоруса, – цитирует БЕЛТА Шепеля. – Ничего особенного в общем не сделали, просто поступили по-человечески, не могли не поддержать российских ребят.

Если виноваты чиновники, они и должны нести ответ. Для российских паралимпийцев выступить на такого уровня соревнованиях – это большая мечта, и эту мечту у них отобрали.

Дополнительная информация

http://www.belta.by/society/view/shepel-vynos-rossijskogo-flaga-v-rio-ne-byl-politicheskoj-aktsiej-my-prosto-podderzhali-rossijskih-209158-2016/

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ