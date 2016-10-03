Олег Шепель: "Российский флаг на Паралимпиаде - не политическая акция"

Председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что отстранение сборной России от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро является нарушением прав человека. По его словам, появление флага РФ на церемонии открытия Игр-2016 не связано с политикой.

- Это самое несправедливое решение, когда без доказательств решаются судьбы. Это нарушение прав человека, - сказал Шепель. - В составе делегации у нас было пять флагов, и два из них - у Андрея Васильевича. Когда команда выходила из подтрибунного помещения, первый флаг изъяли. Тогда Фомочкин сделал то, что и должен был, - пройдя метров 15, достал второй. Это не политическая акция, а акция поддержки несправедливо дисквалифицированных спортсменов.

Все очень волновались и ждали, что будет дальше. Боялись, что снимут всю команду. Появлялась информация, что дисквалифицировали одного, потом - другого. (Мария МАРКОВА)