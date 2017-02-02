ОКР надеется на успешное разрешение проблемы с российскими паралимпийцами

Президент ОКР Александр Жуков выразил надежду, что ситуация с отстранением российских паралимпийцев на Олимпиаде успешно разрешится. Ранее ПКР был временно исключен из Международного паралимпийского комитета на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В связи с этим российские спортсмены не смогли принять участие в международных турнирах, включая Паралимпиаду в Рио.

- Международный паралимпийский комитет - абсолютно самостоятельная организация. ОКР, к сожалению, не может повлиять на ситуацию, - цитирует ТАСС Жукова. - Мы огорчены подобным решением, и надеюсь, что ПКР удастся изменить ситуацию и спортсмены примут участие в Играх в Пхенчхане.

Надо использовать по максимуму тестовые соревнования. Думаю, проблемы будут возникать на протяжении всего подготовительного периода, в том числе по участию отдельных наших спортсменов в Играх, - сказал он. - Но наш подход неизменен - спортсмены, не замешанные в использовании запрещенных препаратов, должны быть допущены к участию в Играх.

Сегодня стало известно, что 20 федераций допустили россиян к международным соревнованиям.