Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено до 6 сентября

Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что объявление решения по вопросу восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) отложено до 6 сентября в связи с подготовкой документов, которые будут сопровождать уже принятое решение.

Исполком МПК 3 и 4 сентября в Абу-Даби провел заседание, на котором рассмотрел документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации.

- Решение уже принято, однако официально мы его объявим только в среду, 6 сентября, - цитирует ТАСС Спенса. - Это связано с тем, что нам еще надо подготовить соответствующие документы.

Аналогичным образом мы поступили и в прошлый раз, после заседания в Барселоне. Тогда объявление тоже было озвучено спустя пару дней.