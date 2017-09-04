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14:27 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено до 6 сентября


Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что объявление решения по вопросу восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) отложено до 6 сентября в связи с подготовкой документов, которые будут сопровождать уже принятое решение. 

Исполком МПК 3 и 4 сентября в Абу-Даби провел заседание, на котором рассмотрел документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации.

- Решение уже принято, однако официально мы его объявим только в среду, 6 сентября, - цитирует ТАСС Спенса. - Это связано с тем, что нам еще надо подготовить соответствующие документы.

Аналогичным образом мы поступили и в прошлый раз, после заседания в Барселоне. Тогда объявление тоже было озвучено спустя пару дней.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4530406

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