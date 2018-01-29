Николай Валуев: "У меня негативное отношение к МПК и всем, кто принимает такие решения"

Бывший боксер Николай Валуев заявил, что история с допуском российских паралимпийцев на Игры-2018 – спланированная история. Также депутат Госдумы отметил, что паралимпийцам нужно оказать возможную поддержку и помощь.

– Все точно так же, как и с олимпийцами, – цитирует RT Валуева. – У меня вообще очень негативное отношение к руководителю МПК и ко всем, кто там так или иначе какие-то решения принимает. Это спланированная история – что с Олимпийскими играми, что с Паралимпийскими.

Напомним, что российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов. МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Данное решение было принято на основании дополнительной информации, полученной от специальной рабочей группы по установлению соответствия российской стороны.