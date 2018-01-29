Николай Валуев: "У меня негативное отношение к МПК и всем, кто принимает такие решения"

Бывший боксер Николай Валуев заявил, что история с допуском российских паралимпийцев на Игры-2018 – спланированная история. Также депутат Госдумы отметил, что паралимпийцам нужно оказать возможную поддержку и помощь.
– Все точно так же, как и с олимпийцами, – цитирует RT Валуева. – У меня вообще очень негативное отношение к руководителю МПК и ко всем, кто там так или иначе какие-то решения принимает. Это спланированная история – что с Олимпийскими играми, что с Паралимпийскими.
Напомним, что российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов. МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Данное решение было принято на основании дополнительной информации, полученной от специальной рабочей группы по установлению соответствия российской стороны.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/475175-mpk-paralimpiada-neitralnyi-status
За Россию без допинга!
А у меня негативное отношение к властям, которые не могут создать в нашей стране нормальные условия жизни для инвалидов...
18:17
Koira
У МЕНЯ НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАЛУЕВУ
17:07