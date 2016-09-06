16:58 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Немецкий суд отклонил требование еще 84 паралимпийцев из России обязать МПК допустить их к Играм-2016

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Паралимпийцы России: без Рио.Как паралимпийцев России лишали надежд на Рио

Федеральный суд в немецком Бонне, где находится штаб-квартира Международного паралимпийского комитета, отклонил требование еще 84 паралимпийцев из России обязать МПК допустить их к Паралимпиаде-2016, информирует AP. Суд снова постановил, что у МПК нет никаких обязательств перед российскими паралимпийцами. Вчера этот же суд уже отклонил такое же требование 10 паралимпийцев из России.

31 августа МПК отклонил запрос некоторых спортсменов на индивидуальный допуск к Играм-2016. Ранее МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и не допустил всех российских спортсменов к участию в Играх-2016. Спортивный арбитражный суд оставил в силе это решение.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

"Нет обязательств" - смешная отмазка.

17:03

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