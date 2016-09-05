Немецкий суд отклонил требование 10 паралимпийцев из России обязать МПК допустить их к Играм-2016

Федеральный суд в немецком Бонне, где находится штаб-квартира Международного паралимпийского комитета, отклонил требование 10 паралимпийцев из России обязать МПК допустить их к Паралимпиаде-2016, информирует AP. Сообщается, что между спортсменами и МПК не было никакого контракта, а сам комитет, по мнению суда, "обоснованно оправдал" отстранение Паралимпийского комитета России, который и должен подавать заявки российских паралимпийцев.

31 августа МПК отклонил запрос некоторых спортсменов на индивидуальный допуск к Играм-2016. Ранее МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и не допустил всех российских спортсменов к участию в Играх-2016. Спортивный арбитражный суд оставил в силе это решение.