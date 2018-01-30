Немецкие лыжники могут не выйти на старт Паралимпиады, если россиян допустят на Игры

Спортсмены сборной Германии могут отказаться от выхода на старт лыжной эстафеты на Паралимпиаде в Корее. Они могут бойкотировать старт в случае допуска к соревнованиям спортсменов сборной России.

- Между командами идет обсуждение бойкота эстафеты, если до стартов допустят российских спортсменов, - цитирует Sportschau Ромбаха. - Они чисты, но являются частью допинговой системы. Если мы не обратим на это внимания, то проблемы допинга никогда не решим.

Напомним, что российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов. МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Данное решение было принято на основании дополнительной информации, полученной от специальной рабочей группы по установлению соответствия российской стороны. При этом мужская сборная России по лыжным гонкам не получила ни одной лицензии на Паралимпиаду.