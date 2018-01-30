Немецкие лыжники могут не выйти на старт Паралимпиады, если россиян допустят на Игры

Спортсмены сборной Германии могут отказаться от выхода на старт лыжной эстафеты на Паралимпиаде в Корее. Они могут бойкотировать старт в случае допуска к соревнованиям спортсменов сборной России.
- Между командами идет обсуждение бойкота эстафеты, если до стартов допустят российских спортсменов, - цитирует Sportschau Ромбаха. - Они чисты, но являются частью допинговой системы. Если мы не обратим на это внимания, то проблемы допинга никогда не решим.
Напомним, что российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов. МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Данное решение было принято на основании дополнительной информации, полученной от специальной рабочей группы по установлению соответствия российской стороны. При этом мужская сборная России по лыжным гонкам не получила ни одной лицензии на Паралимпиаду.
SSergey
Если наши будут выступать, то немцам ничего не светит, вот они и расстроились.
22:16
redgy
Ясен пень, не выйдете! Как только прошла инфа, что вада знает про косяк новых банок, вначали очковать участвовать)
21:43
usuns
вот ради этого как раз и стоит ехать) больше всего меня бесит, когда спортсмены всякие фуркады и прочие встают в позу и начинают вякать про чистый спорт, про допинговую росиию! вы все - в одной лодке! вы все жрете! вопрос в том - кто попался, а кто нет! мне это очень напоминает 37й год в ссср - когда все подряд - требуем осудить, требуем призвать к ответу, требуем наказать... не боитесь, что когда не будет русских - вы можете быть следующими?
21:37
Serenky25
Ну и Бах с ними.
21:04