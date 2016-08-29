Назвать место проведения альтернативных Паралимпиаде соревнований пока невозможно

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что назвать место проведения альтернативных Паралимпийским играм соревнований с участием россиян пока невозможно, специалисты прорабатывают этот вопрос. Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия специально организует соревнования для паралимпийцев в связи с тем, что сборную России не допустили до участия на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что соревнования для российских паралимпийцев могут пройти в сентябре, назвав при этом Подмосковье в качестве предполагаемого места проведения.

– Проведение таких соревнований, безусловно, требует подготовки, и, конечно, в одночасье прийти к какому-то однозначному решению в плане места проведения невозможно, – приводит "Р-Спорт" слова Пескова. – Специалисты занимаются проработкой, как только она будет завершена, тогда уже можно будет назвать это место, но пока, насколько мне известно, это сделать еще невозможно.

7 августа глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства ПКР. 15 августа ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который 23 августа ее отклонил.