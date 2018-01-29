Названы основные критерии допуска россиян на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет (МПК) в сообщении на своем официальном сайте обозначил основные критерии допуска российских спортсменов на зимние Паралимпийские игры-2018 в Пхенчхане в статусе нейтрального паралимпийского атлета (НПА).
– ПКР будет отвечать за выбор спортсменов, которые получат статус НПА;
– могут рассматриваться только кандидатуры лицензированных спортсменов, которые отобрались в соответствии с квалификационными требованиями в своих видах спорта и выполнили условия участия;
– каждый НПА должен сдать по крайней мере два допинг-теста за последние шесть месяцев, предшествующих Играм;
– спортсмены должны входить в международный пул тестирования МПК, национальный пул тестирования РУСАДА (Российского антидопингового агентства) или пул тестирования международной федерации во время Игр;
– ПКР должен предоставить доказательства, что каждый нейтральный спортсмен и вспомогательный персонал участвовал и успешно прошел антидопинговое обучение ПКР;
– любой спортсмен или официальное лицо, вовлеченное каким-либо образом (сознательно или неосознанно) в антидопинговое расследование в России, не может быть выбрано для участия в Паралимпиаде;
– спортсмены будут соревноваться в форме НПА, которая не может иметь национальной идентификации, связанной с Россией; демонстрация российских флагов не будут разрешена вблизи любой арены, имеющей отношение к Играм;
– НПА получит ту же техническую и материальную поддержку, что и любой другой спортсмен-паралимпиец;
– представители российских министерств (в том числе Минспорта) и члены руководящих органов ПКР не будут аккредитованы на Игры (в любом качестве).
Паралимпиада-2018 пройдет 9-18 марта.