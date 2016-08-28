Наталья Кочерова: "Квоты уже делят, но россияне рассчитывают на допуск к Паралимпиаде"

Лыжница и биатлонистка Наталья Кочерова подчеркнула, что российские паралимпийцы надеются на положительный ответ об индивидуальных допусках к Играм в Рио-де-Жанейро. Ранее стало известно, что паралимпийский комитет США получил еще 22 лицензии на Игры, которые принадлежали национальной команде РФ, отстраненной от Паралимпиады-2016.

- Они уже делят квоты, но мы еще рассчитываем на допуск к Паралимпиаде, - приводит "Р-Спорт" слова Кочеровой. - Нам еще не дали ответа на письма, которые мы отправили в IPC с просьбой рассмотреть наши вопросы индивидуально. Нам сказали, что их рассмотрят. Отказа не было, и мы ждем ответа завтра.

Мы привели в письмах свои аргументы. Из программы ADAMS, где отображаются все даты, когда мы сдавали тесты на допинг, мы сделали скриншоты, где были отмечены все сдачи. То есть мы отправили им факт того, что мы - "чистые" спортсмены, и нас отстраняют несправедливо. У меня есть пробы, взятые и за рубежом - в Италии, Англии, а не только в России, все они "чистые".

Когда мне только сообщили эту новость, я несколько дней не могла поверить, что нас действительно пытаются отстранить, что мы не едем. Потом, когда подали апелляцию, и суд подтвердил решение IPC, я была удивлена и расстроена. Но мы все равно тренируемся, занимаемся, боремся и не сдаемся.

Мне и моему тренеру не предоставляли никаких доказательств. Мне кажется, что это все же политическое дело, потому что доказательств нет. Их никто не предоставил, никто не назвал поименно тех, кто якобы принимал допинг. Обвинения ни на чем не основаны. По непонятной причине отменяют презумпцию невиновности, обвиняют нас, а нам приходится защищаться, а не им доказывать нашу вину.

Иностранные спортсмены тоже недоумевают, они тоже считают, что это несправедливо и не должны всех стричь под одну гребенку.