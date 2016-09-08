Наталья Эйсмонт: "Олимпийцев-колясочников скрутили и отобрали белорусский и российский флаги"

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что белорусские спортсмены-колясочники задумывали на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро провезти по стадиону вместе флаги Белоруссии и России во главе делегации, но их отобрали. Во время церемонии белорусские спортсмены прошлись с флагом РФ на параде сборных-участниц в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами. Представителю делегации удалось пройти около четверти круга, прежде чем флаг был конфискован.

– По моей информации, сама процедура выноса российского флага нашей делегацией должна была выглядеть совершенно иначе: за нашим основным флагоносцем-колясочником в делегации следовали еще четыре колясочника, именно у них при выезде на стадион были два больших флага – белорусский и российский. Именно они должны были везти рядом эти флаги во главе белорусской делегации, – цитирует "Р-Спорт" Эйсмонт. – Но международные спортивные функционеры, организаторы, недолго думая, скрутили наших олимпийцев-колясочников, отобрали у них эти флаги и не позволили людям тихо, спокойно и мирно выразить свое мнение.