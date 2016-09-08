Наталья Далекова хочет выступить на Паралимпиаде-2020

Россиянка Наталья Далекова подчеркнула, что намерена продолжить карьеру и выступить на Паралимпиаде-2020. Спортсменка выиграла всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического пистолета. Данный турнир был учрежден для россиян, не допущенных до участия в Паралимпиаде-2016.

- У меня есть желание остаться в спорте, выступить обязательно в Токио-2020, - цитирует "Р-Спорт" Далекову. - Посмотрим, как здоровье. Надеемся, что все уладится, у нас будут и международные соревнования, потому что там разыгрываются лицензии. У меня Игры в Рио могли бы стать третьей Паралимпиадой. Получается, перерыв восемь лет между Играми. Но что делать, будем тренироваться. Мы сейчас ждем и надеемся быстрее вернуться на международные старты. Когда узнали о решении CAS, мы находились на сборе в Испании. Сначала не поверили. Но мы предполагали, что могут быть и отрицательные результаты, но надеялись, что все же поедем. Руки, конечно, немного опустились, морально было тяжеловато. Но в течение нескольких дней вернулись в тренировочный процесс, работали до 31 августа. Перестали думать о чем-то, продолжали тренироваться.