На Паралимпиаде-2018 от России выступит 30-35 спортсменов в пяти видах спорта

Международной паралимпийский комитета (МПК) предполагает, что на Паралимпийских играх-2018 от России выступит 30-35 спортсменов. Они думают, что это количество атлетов будет соответствовать квалификационным критериям и условиям участия. Они будут бороться за медали в пяти видах спорта – горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, сноуборд и керлинг на колясках.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы допущены до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе. При этом МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Организация приняла данное решение на основании дополнительной информации, полученной от рабочей группы.

Напомним, ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Позже организации составили дорожную карту, которая включала ряд критериев (67) для восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете.

Одним из них было полное восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в 2015 году было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Решение о продлении отстранения ПКР было принято в декабре 2017 года. Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

