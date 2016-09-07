17:12 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Мутко заявил, что чувствует вину за недопуск россиян на Паралимпиаду

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Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что чувствует свою вину за недопуск российских спортсменов на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Сегодня в Москве открылись соревнования для спортсменов, отстраненных от участия в Паралимпиаде.

– Мы чувствуем ответственность и свою вину, которая существует, – приводит ТАСС слова Мутко. – В этой ситуации очень сложно что-то говорить, потому что все это было очень странно. За эти 10 дней произошло непонятное – то готовьтесь, то уже все. И здесь можно чувствовать и вину, но порой те юридические решения, которые вы анализируете, не имеют никаких оснований.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3602327

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

"мы" - это министр спорта и президент РФС?

17:50

saxo48

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

17:22

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