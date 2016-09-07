Мутко заявил, что чувствует вину за недопуск россиян на Паралимпиаду

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что чувствует свою вину за недопуск российских спортсменов на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Сегодня в Москве открылись соревнования для спортсменов, отстраненных от участия в Паралимпиаде.
– Мы чувствуем ответственность и свою вину, которая существует, – приводит ТАСС слова Мутко. – В этой ситуации очень сложно что-то говорить, потому что все это было очень странно. За эти 10 дней произошло непонятное – то готовьтесь, то уже все. И здесь можно чувствовать и вину, но порой те юридические решения, которые вы анализируете, не имеют никаких оснований.
shpasic
"мы" - это министр спорта и президент РФС?
17:50
saxo48
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com
17:22