Мутко заявил, что чувствует вину за недопуск россиян на Паралимпиаду

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что чувствует свою вину за недопуск российских спортсменов на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Сегодня в Москве открылись соревнования для спортсменов, отстраненных от участия в Паралимпиаде.

– Мы чувствуем ответственность и свою вину, которая существует, – приводит ТАСС слова Мутко. – В этой ситуации очень сложно что-то говорить, потому что все это было очень странно. За эти 10 дней произошло непонятное – то готовьтесь, то уже все. И здесь можно чувствовать и вину, но порой те юридические решения, которые вы анализируете, не имеют никаких оснований.