Мутко вручил благодарности Президента России российским паралимпийцам

Министр спорта России Виталий Мутко вручил благодарности от имени Президента России Владимира Путина 44 спортсменам и тренерам спортивных сборных команд по видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр, за заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения, информирует ТАСС.

Благодарностями были удостоены Александра Агафонова, Дмитрий Бартасинский, Олеся Владыкина, Наталья Гаврилюк, Андрей Гладков, Юрий Лучкин, Богдан Мозговой, Эскендер Мустафаев, Ани Палян, Павел Полтавцев, Александр Скалиух, Дарья Стукалова, Сергей Сухарев и Валерия Шабалина (все – плавание); Георгий Албегов, Алексей Борькин, Александр Кулигин, Вячеслав Ларионов, Лаша Мурванадзе, Дмитрий Пестрецов, Иван Потехин, Эдуард Рамонов, Владислав Рарецкий, Александр Тумаков, Алексей Чесмин и Гурам Чкареули (все – футбол); Светлана Баранцева (стрельба из лука), Виктория Бойкова, Людмила Васильева, Алена Евдокимова и Юлия Ефимова (все – фехтование на колясках); Арслан Гильмутдинов и Алексей Обыденнов (все – велоспорт); Елена Иванова, Андрей Коптев, Алексей Лабзин, Артем Логинов, Федор Триколич, Жанна Феколина и Владислав Фролов (все – легкая атлетика); Ирина Кальянова и Абдула Курамагомедов (все – дзюдо).

Благодарности Президента России также были вручены главному тренеру сборной команды России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Автандилу Барамидзе и старшему тренеру сборной команды России по фехтованию на колясках Елене Белкиной.