Мутко и Рожков наградили участников мастер-класса по паралимпийскому дзюдо

Министр спорта Виталий Мутко и первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков посмотрели показательные выступления титулованных дзюдоистов паралимпийской сборной России в рамках альтернативных всероссийских соревнований по летним видам спорта и наградили спортсменов и тренеров национальной команды, информирует "Р-Спорт".

В России 8 - 9 сентября проходят альтернативные соревнования по 18 видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр. Международный паралимпийский комитет (МПК) в августе отстранил российских спортсменов и ПКР от участия в международных соревнованиях. Иски россиян в различные международные суды позднее были отклонены.

Мастер-класс именитых атлетов, неоднократных победителей и призеров турниров самого высокого уровня проходил под руководством старших тренеров мужской и женской команд Виталия Глигора и Ислама Ибрагимова. Выступления открыли Виктория Потапова и Олеся Степанюк, продемонстрировавшие каскады разнообразных приемов. Затем на татами поочередно выходили их столь же именитые коллеги по команде.

Зрители смогли оценить технику Татьяны Савостьяновой, Ирины Кальяновой, Ольги Позднышевой, Виктора Руденко, Олега Крецула, Шахбана Курбанова, Абдуллы Курамагомедова и Гайдара Гайдарова.

После завершения выступлений Виталий Мутко вручил дипломы, цветы и памятные призы спортсменам, тренерам и персоналу паралимпийской сборной России по дзюдо.