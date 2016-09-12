МПК запретил вручать россиянам награды на Кубке мира по танцам на колясках в Петербурге

Международный паралимпийский комитет запретил вручать российским спортсменам награды на прошедшем в Санкт-Петербурге Кубке мира по танцам на колясках из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР). Турнир проходит под эгидой МПК, поэтому на эти соревнования распространяются все решения в отношении ПКР. Также российские паралимпийцы лишились рейтинговых баллов, которые бы позволили спортсменам выступать на чемпионатах мира и Европы в будущем.

– Статус этого мероприятия нам оставили с условием, что нашим спортсменам не начисляются очки за участие, и награждать их медалями МПК мы не имеем права, – приводит ТАСС слова президента Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергея Гутникова. – В официальном письме МПК шла речь о наших (российских) спортсменах, но нами принято решение не награждать никого. Все получили специальные призы, медалями МПК не награждали участников этого Кубка.

– Да, действительно, произошла такая ситуация, – сообщила пресс-секретарь Федерации спортивных танцев на колясках России Ирина Людиновскова, не уточняя подробности.

В августе МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

Иностранцы отказались надевать медали россиян на Кубке мира по танцам на колясках в Петербурге