МПК запретил белорусам использовать российский флаг на Паралимпиаде-2018

6 сентября. Рио-де-Жанейро. Церемония открытия Паралимпийских игр. Белорусская делегация и один из ее членов - Андрей ФОМОЧКИН - с российским триколором. Фото REUTERS

Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель рассказал о том, что сборную Белоруссии предупредили о недопустимости использования флага России во время Паралимпиады-2018. По это словам, ограничения касаются не только Олимпийской деревни.

– Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции, – цитирует "Прессбол" Шепеля. – Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории! Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям. Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые бездоказательно отстранены от соревнований. ВАДА не называет ни имен, ни даже номера проб.

Напомним, в 2016 году на церемонии открытия летних Игр в Рио-де-Жанейро член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронес флаг России во время парада атлетов. Ему удалось пройти около четверти круга во время открытия Игр-2016, прежде чем флаг был конфискован.