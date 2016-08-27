МПК в ближайшее время свяжется с российскими паралимпийцами по поводу их обращений

Спортивный юрист Артем Пацев подчеркнул, что российским паралимпийцам начали приходить первые ответы по индивидуальным обращениям в МПК по допуску на Паралимпийские игры-2016 в Рио. По словам Пацева, в ответах комитет просит чуть больше времени, чтобы изучить документы и доводы, и в ближайшее время свяжется со спортсменами.

"Наши герои-паралимпийцы, ранее уже отправившие свои обращения в Международный Паралимпийский комитет по индивидуальному допуску на Паралимпиаду, начали получать первые ответы - причем направлены они были около 21 часа по среднеевропейскому времени (что, в общем, не очень характерно для стиля работы англичан по пятницам). МПК сообщает, что ему требуется немного больше времени, чтобы внимательно изучить представленные документы и доводы, и в самое ближайшее время они свяжутся со спортсменами. Не исключаю, что обратившиеся в МПК спортсмены сильно испортили выходные чиновникам МПК и нанятым ими английским юристам - те вынуждены придумывать какой-то иезуитский ответ... Ждем этого ответа и надеемся на победу в интеллектуальных дуэлях, а в конечном итоге - на то, что ранее заказанные для ребят билеты в Рио не пропадут", - написал на своей странице в Facebook Пацев.