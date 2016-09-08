07:55 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК установил личность белорусского спортсмена, пронесшего флаг России на открытии Паралимпиады

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Международный паралимпийский комитет (МПК) установил личность белорусского спортсмена, который пронес флаг России на церемонию открытия Паралимпийских игр-2016, сообщает журналист Press Association Мэтт Макгихан. При этом имя не называется. В настоящее время организация решает, какие меры будут предприняты.

Спортсмен прошел с российским флагом около четверти круга по стадиону в Рио-де-Жанейро, после чего флаг был конфискован.

Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.

Напомним, российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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spetrov

Джерри. Без Тома., ты всех по себе-то не равняй.

09:31

lokofanat

Эдуард, согласен. В любом случае необходимо пригласить в Кремль и наградить, это будет справедливо.

09:20

Эдуард

Этому парню надо дать ОРДЕН ДРУЖБЫ НАРОДОВ и Машину подарить от России как победителю Олимп Игр!

09:17

TRISP

Человеческое спасибо!

09:02

lokofanat

Дисквалификация ничего не значит, если знаешь, что поступил по совести.

08:50

lokofanat

Бороться с людьми с ограниченными возможностями- основное предназначение МПК.

08:49

Джерри. Без Тома.

Респект Человеку. Жаль, что теперь его либо отстранят, либо найдут у него мельдоний. А вообще, ловлю себя на мысли, что наши бы ради белорусов в подобной ситуации на такое не пошли.

08:43

shur

Спасибо, братья!

08:42

ars71

Можно подумать он от кого то прятался, установили они... Никчемные людишки. А белорусам ордена...

08:34

Гаттузо зол!

пиндостан и его наймиты превратили ОИ в полное дерьмо. Нет смысла в будущем участвовать в этом шоу бигмахов и прочей дряни.

08:22

djavdet

Не спорт, а дешевый и пошлый детектив. Абсурд жив.

08:18

Lirick

Наградить.

08:18

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