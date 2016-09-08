МПК установил личность белорусского спортсмена, пронесшего флаг России на открытии Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет (МПК) установил личность белорусского спортсмена, который пронес флаг России на церемонию открытия Паралимпийских игр-2016, сообщает журналист Press Association Мэтт Макгихан. При этом имя не называется. В настоящее время организация решает, какие меры будут предприняты.
Спортсмен прошел с российским флагом около четверти круга по стадиону в Рио-де-Жанейро, после чего флаг был конфискован.
Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.
Напомним, российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.
spetrov
Джерри. Без Тома., ты всех по себе-то не равняй.
09:31
lokofanat
Эдуард, согласен. В любом случае необходимо пригласить в Кремль и наградить, это будет справедливо.
09:20
Эдуард
Этому парню надо дать ОРДЕН ДРУЖБЫ НАРОДОВ и Машину подарить от России как победителю Олимп Игр!
09:17
TRISP
Человеческое спасибо!
09:02
lokofanat
Дисквалификация ничего не значит, если знаешь, что поступил по совести.
08:50
lokofanat
Бороться с людьми с ограниченными возможностями- основное предназначение МПК.
08:49
Джерри. Без Тома.
Респект Человеку. Жаль, что теперь его либо отстранят, либо найдут у него мельдоний. А вообще, ловлю себя на мысли, что наши бы ради белорусов в подобной ситуации на такое не пошли.
08:43
shur
Спасибо, братья!
08:42
ars71
Можно подумать он от кого то прятался, установили они... Никчемные людишки. А белорусам ордена...
08:34
Гаттузо зол!
пиндостан и его наймиты превратили ОИ в полное дерьмо. Нет смысла в будущем участвовать в этом шоу бигмахов и прочей дряни.
08:22
djavdet
Не спорт, а дешевый и пошлый детектив. Абсурд жив.
08:18
Lirick
Наградить.
08:18