МПК расследует махинации спортсменов из разных стран

Пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заявил, что организация расследует дела по махинациям атлетов разных стран. Отмечается, что некоторые паралимпийцы из Великобритании преувеличивали свою инвалидность, чтобы участвовать в соревнованиях в более слабых классах.

– В настоящее время МПК расследует менее 10 дел, связанных с потенциальным изменением классификации тренерами и спортсменами, – цитирует ТАСС Спенса. – Тренеры и спортсмены, о которых идет речь, представляют разные национальности.

Согласно статье ВВС, некоторые британцы делали операции по уменьшению конечностей, чтобы участвовать в соревнованиях среди спортсменов без рук и ног.