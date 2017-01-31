МПК проведет встречу с представителями ПКР в мае 2017 года

МПК проведет следующую встречу с представителями ПКР в мае 2017 года, информирует ТАСС. При этом Международный паралимпийский комитет положительно оценил работу Паралимпийского комитета России по восстановлению членства. Вчера стало известно, что исполком МПК отклонил предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм при конкретных гарантиях со стороны ПКР.