МПК предварительно зарегистрировал 30 российских спортсменов на Паралимпиаду-2018

В офисе Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бонне (Германия) состоялось совещание рабочей группы Паралимпийского комитета России (ПКР) по подготовке к Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает официальный сайт ПКР. Предварительно МПК зарегистрировал делегацию из 78 человек, из которых 30 спортсменов и 7 спортсменов-ведущих. Еще по трем атлетам решение будет принято в течение 7-10 дней.

- Сегодня, во время совещания, мы обсудили целый ряд вопросов, связанных с участием наших паралимпийцев в Играх. Мы договорились, что, в связи со сжатыми сроками, аккредитационные удостоверения члены делегации получат при въезде в Паралимпийскую деревню. Окончательная регистрация пройдет 1 марта в Пхенчхане. Первая группа спортсменов поселится в деревню 3 марта. Также было согласовано, что в Церемонии открытия Игр не примут участие спортсмены, участвующие в соревнованиях на следующий день, - сказал руководитель рабочей группы ПКР Павел Рожков.

Напомним, что из-за дисквалификаци ПКР российские паралимпийцы выступят на Играх под олимпийским флагом.