МПК представит новую информацию по вопросу восстановления членства ПКР 29 января

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 января проведет пресс-конференцию, на которой представит обновленную информацию по вопросу восстановления членства в организации ПКР, сообщает пресс-служба МПК. Отмечается, что с заявлением выступит глава организации Эндрю Парсонс.

Напомним, 20 декабря МПК оставил в силе отстранение ПКР. Таким образом, решение об участии сборной России в Паралимпийских играх 2018 года будет принято в конце января.

Отметим, что российские спортсмены имеют возможность выступать в квалификационных соревнованиях к Играм в Пхенчхане под паралимпийским флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.